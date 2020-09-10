Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на Курилах

Рядом с Северо-Курильском случилось землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, землетрясение было зарегистрировано в четверг, 10 сентября, в 9.11 (01.11 мск). Оно произошло в 77 км восточнее города Северо-Курильск.

В министерстве рассказали, что очаг землетрясения залегал на глубине 62 км.

По информации МЧС, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска. В результате случившегося никто не пострадал. Разрушений также нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Кубани зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

— В Японии случилось землетрясение магнитудой 5,2

— Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Туве