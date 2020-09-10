Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Число жертв коронавируса нового типа в мире перевалило за отметку в 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, жертвами COVID-19 в мире стали уже 900 079 человек. При этом число выздоровевших достигло 18 606 083.

Общее число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 27 695 130.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусное ралли: мотоциклисты заразили 250 тыс. человек

— Россиянам из группы риска начнут делать прививки от COVID-19 в ближайшее время

— Трамп считает, что спас миллионы людей от COVID-19