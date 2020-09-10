Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч
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Число жертв коронавируса нового типа в мире перевалило за отметку в 900 тысяч. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По информации университета, жертвами COVID-19 в мире стали уже 900 079 человек. При этом число выздоровевших достигло 18 606 083.
Общее число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 27 695 130.
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