Пассажир погиб под колесами поезда на станции московского метро «Белорусская»
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Пассажир погиб под колесами поезда на станции московского метро «Белорусская» вечером 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене Москвы.
Как рассказал собеседник агентства, пассажир упал на пути под прибывающий поезд на радиальной станции «Белорусская».
В настоящее время устанавливаются свидетели инцидента.
На месте работают сотрудники полиции, осуществляется проверка.