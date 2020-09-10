Пассажир погиб под колесами поезда на станции московского метро «Белорусская» вечером 9 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВД на метрополитене Москвы.

Как рассказал собеседник агентства, пассажир упал на пути под прибывающий поезд на радиальной станции «Белорусская».

В настоящее время устанавливаются свидетели инцидента.

На месте работают сотрудники полиции, осуществляется проверка.