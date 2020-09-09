На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
Эксперты обнаружили на теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревается историк Олег Соколов, следы удушения, передает ТАСС.
«При исследовании установлены повреждения подъязычной кости и щитовидного хряща, которые образовались от действия тупого объекта в передний отдел шеи», — сказал гособвинитель.
Однако, согласно экспертизе, эти травмы не несут угрозы для жизни. Смерть Ещенко наступила от огнестрельных ранений головы.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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