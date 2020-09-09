Суд постановил арестовать замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы вынес решение об аресте замминистра энергетики России Анатолия Тихонов по делу о хищении свыше 600 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Защита Тихонова в суде утверждает его непричастность к делу. При этом следствие считает, что окружение замминистра пыталось оказать давление на свидетелей по делу.

По решению суда, Тихонов совместно с советнику Романом Рыжковым, вице-президентом компании «Ланит» Владимиром Макаровым и Виктором Серебряковым будет находиться под арестом до 8 ноября.

Ранее стало известно, что замглавы Минэнерго и еще трое фигурантов обвиняются в хищении более 600 млн рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

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