Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Власти Германии рассказали, что спасло жизнь Алексею Навальному, сообщает Die Zeit со ссылкой на свои источники.
По мнению немецкого руководства, блогер выжил лишь благодаря «счастливой цепочке обстоятельств».
В частности, речь идет о быстрой реакции пилотов самолета, которые экстренно посадили воздушное судно.
Кроме того, своему спасению Навальный обязан врачам из Омска, которые немедленно впрыснули ему атропин, пишет издание.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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