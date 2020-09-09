Туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек

Отели в Турции отменяют дискотеки после полуночи и запрещают туристам слушать музыку ночью, что вызывает недовольство отдыхающих, сообщает TourDom.ru.

Такое решение было принято после нового указа министерства внутренних дел страны, принимающего меры на фоне резкого роста заражений коронавирусом.

Теперь за нарушение тишины после полуночи отели заплатят штраф до 150 тысяч турецких лир (1,5 миллиона рублей). Туристы, прослушивающие музыку ночью, будут оштрафованы на 3150 лир (31 500 рублей).

Также власти ввели обязательный масочный режим в общественных местах, включая пляжи. Правительство не уточнило, до какого времени будут действовать ограничения.

В Турции коронавирусом заразились почти 285 тысяч, выздоровели 254 тысячи, погибли 6,8 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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