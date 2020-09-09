В селе Мургук в Дагестане невеста умерла в день свадьбы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета России.

По данным следствия, в день церемонии женщина переволновалась и приобрела лекарство в аптеке.

После приема препарата ее состояние ухудшилось. Невеста скончалась при поступлении в больницу.

Следствие пытается выяснить обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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