В Дагестане невеста умерла в день свадьбы
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В селе Мургук в Дагестане невеста умерла в день свадьбы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета России.
По данным следствия, в день церемонии женщина переволновалась и приобрела лекарство в аптеке.
После приема препарата ее состояние ухудшилось. Невеста скончалась при поступлении в больницу.
Следствие пытается выяснить обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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