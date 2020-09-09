Концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекорда

Концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет ТАСС.

«Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в 2020 году», — сказал Гутерриш.

Генсек подчеркнул, что несмотря на замедление экономики из-за коронавируса, глобальное потепление продолжается. По его словам, мировая средняя температура на 1,1 градус выше доиндустриального уровня. Гутерриш отметил, что это приводит к таянию ледников.