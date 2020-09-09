Костромские школьники наелись конфет с могил и разгромили надгробия

В Костромской области двое школьников наелись конфет с могил и повредили 19 памятников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Красное-на-Волге. С заявлением в полицию обратился директор местного кладбища, который обнаружил повреждения на надгробиях.

«В ходе осмотра выяснилось, что неизвестные лица повредили 19 памятников, два из которых разбили. Проведенная правоохранителями проверка выявила причастность к происшествию двоих подростков 12 и 13 лет», — рассказали правоохранители.

Мальчики пришли вечером на кладбище поесть конфет, которые оставляют жители поселка на могилах умерших родственников. Обнаружив, что один из памятников плохо закреплен, подростки раскачали его и уронили. Им понравился процесс, и они проделали подобную процедуру со всеми могильными плитами, которые смогли сдвинуть.

Отмечается, что оба подростка уже состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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