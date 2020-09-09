Мужчина распылил перцовый баллончик при ссоре с бывшей женой в школе в Москве
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Мужчина распылил перцовый баллончик в одной из московских школ из-за конфликта с бывшей женой и тещей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что ссора произошла на почве того, что мать ребенка якобы запрещает бывшему мужу видеться с сыном.
«В результате потасовки мужчина распылил в сторону женщин перцовый баллончик», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что инцидент произошел в школе в Даниловском районе. Участники конфликта были доставлены в отдел полиции, где написали друг на друга заявления.
По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, пострадавших среди учащихся и работников школы нет.
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