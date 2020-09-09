Инсценировка захвата заложников в школе под Тюменью привела к госпитализации

Следователи проверяют информацию, согласно которой в школе города Ишим Тюменской области инсценировали захват заложников. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

«Организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной в СМИ о том, что 4 сентября 2020 года в 5-м классе в одной из школ города Ишима был проведен профилактический урок, посвященный борьбе с терроризмом. По окончании урока ученику этого класса в связи с недомоганием была вызвана скорая помощь», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях публиковалась информация, что для учеников 5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических актах. При этом о характере занятий учеников не предупредили.

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