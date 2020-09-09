Схимонах Сергий вновь не пришел на суд по его отлучению от церкви
Лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) в очередной раз не пришел на заседание епархиального суда, рассматривающего вопрос отлучения его от церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».
Заседание епархиального суда началось в 10.00 мск в среду, 9 сентября.
По словам представителя епархии Анжелы Тамбовой, если суд примет решение отлучить Сергия от церкви, он больше не сможет быть монахом.
Ранее схимонах попросил вызвать в церковный суд шестерых свидетелей по его делу.
Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».
После этого Екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело.
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