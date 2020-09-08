Авиакомпаниям разрешили начать регулярные полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы из РФ

В Росавиации рассказали о начале регулярных полетов из России в ОАЭ, Египет и на Мальдивы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что иностранные и российские компании смогут возобновить авиасообщение со вторника, 8 сентября.

Данное решение было принято в соответствии с указом российского правительства.

Так, в Каир можно будет осуществлять рейсы с частотой три перелета в неделю. В свою очередь в Дубай разрешено проводить два рейса в неделю, а в Мале — так же два рейса в неделю.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ призвала мир готовиться ко второй волне пандемии

— В Турции COVID-19 заразились 12 российских туристов

— СМИ: прямое сообщение между РФ и Египтом откроется 9 сентября