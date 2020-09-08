Муфтий Москвы заразился коронавирусом

Муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил у тебя в Instagram.

«Какое-то время, к сожалению, болею, COVID и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, и не сразу диагноз поставили — какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID, а обычная ОРВИ или грипп. Но все-таки COVID подтвердился», — сказал он.

Аляутдинов родился в 1978 году в Москве. В 2001 году он окончил факультет филологии и богословия университета аль- Азхар в Каире. Начиная с 2000 года он стал имам Мемориальной мечети Москвы. С 2013 года является муфтием Москвы.

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