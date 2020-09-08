Замминистра энергетики Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве

Заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов после допроса в Следственном комитете задержан в качестве подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока Тихонову не предъявлены обвинения.

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