Замминистра энергетики Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве
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Заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов после допроса в Следственном комитете задержан в качестве подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока Тихонову не предъявлены обвинения.
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