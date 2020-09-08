В Дагестане женщина убила избивавшего ее супруга мужчину
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Левашинского района Дагестана по подозрению в убийстве местного жителя, который участвовал в драке с группой мужчин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, вечером 7 сентября в селе Какамахи между четырьмя мужчинами развязалась драка. 46-летняя женщина, супруга одного из участников потасовки, находящаяся в этот момент в автомобиле, взяла нож и ударила им двоих мужчин. Один из них умер на месте от полученных травм, другого госпитализировали.
Подозреваемую задержали. В настоящее время решается вопрос о заключении ее под стражу.
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