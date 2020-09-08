Модератора оппозиционного Telegram-канала подвергли унижениям в Чечне

В Чечне неизвестные похитили модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT 19-летнего Салмана Тепсуркаева и подвергли его публичным унижениям. Об этом сообщает портал «Кавказ. Реалии».

Так, в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлен стоящий на коленях голый молодой человек, представившийся Тепсуркаевым.

В ходе короткого ролика юноша называет себя администратором канала и приносит извинения за свою деятельность.

Затем молодой человек говорит, что наказывает себя и «передает эстафету» другим администраторам 1ADAT. После этого человек в кадре садится на бутылку.

В самом Telegram-канале уточнили изданию, что Тепсуркаев являлся модератором чата канала и простым активистом.