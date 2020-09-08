Более 1,8 млн человек в России сделали прививку от гриппа

Свыше 1,8 млн человек в России привились от гриппа. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

По данным ведомства, прививку от гриппа в стране уже сделали 1 810 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения.

Известно, что вакцинация против гриппа проходит во всех субъектах Российской Федерации.

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