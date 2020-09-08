Самолет «Улан-Удэ — Москва» экстренно сел в Красноярске

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира, пишет «Интерфакс» со ссылкой на красноярский аэропорт.

«Посадка произошла в 9:45 по местному времени (05:45 мск), самолет авиакомпании «Победа» приземлился из-за того, что пассажиру стало плохо во время полета», — рассказал собеседник.

Отмечается, что самолет встретила скорая помощь, которая забрала пассажира. Что случилось с пассажиром, не уточняется.

В настоящее время сотрудники дозаправляют самолет. После этого борт вылетит в Москву.

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