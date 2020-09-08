Площадь пожаров в Калифорнии обновила исторический рекорд

Площадь лесных пожаров в Калифорнии возросла до 809 тыс. гектаров, обновив исторический рекорд 2018 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную пожарную службу.

«Лесные пожары охватили в этом году более 2 миллионов акров (около 809,3 тысячи гектаров — прим. «Газеты.ru») Погибли восемь человек, более 3 300 строений оказались разрушены», — говорится в сообщении пожарных.

Отмечается, что в 2018 году площадь пожаров в американском штате достигла 793,1 тыс. гектаров.

В настоящее время в регионе сохраняется низкая влажность и порывистые ветра, которые способствуют распространению огня, отмечают спасатели.

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