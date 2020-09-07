Глава Минздрава РФ объяснил рост смертности во время пандемии

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что рост смертности во время пандемии связан не только с погибшими от COVID-19, но и с ростом летальности отдельных заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мурашко заявлял, что данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, а не основаны на анализе данных по всей стране.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в ходе проверки сотрудниками ведомства были обнаружены неточности в статистике смертей от коронавируса. Она рассказала, что в некоторых больницах 100% летальных исходов представлялись как смерти от COVID-19. Другие медучреждения отчитывались о практически нулевой смертности от коронавируса.

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