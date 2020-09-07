Глава Минздрава РФ отреагировал на неточности в статистике смертей от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата. Обязанностью же Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением», — заявил Министр.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в ходе проверки сотрудниками ведомства были обнаружены неточности в статистике смертей от коронавируса. Она рассказала, что в некоторых больницах 100% летальных исходов представлялись как смерти от COVID-19. Другие медучреждения отчитывались о практически нулевой смертности от коронавируса.

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