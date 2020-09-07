В Турции COVID-19 заразились 12 российских туристов

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о заболевших новым типом коронавируса COVID-19 российских туристах в Турции. Об этом он рассказал в эфире «России 24».

Он отметил, что положительный результат анализов получили по меньшей мере 12 человек.

Российский посол уточнил, что двое граждан России были госпитализированы.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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