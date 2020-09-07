Число скончавшихся от бубонной чумы в Монголии возросло

В Монголии от бубонной чумы скончался еще один человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Общее число летальных исходов в стране поднялось до трех.

В департаменте природно-очаговых заболеваний уточнили, что 38-летний мужчина заразился бубонной чумой после употребления мяса сурка. Там также добавили, что анализы 25 человек, с которыми он контактировал, не выявили наличие заболевания.

Ранее жертвами заболевания также стали 42-летний мужчина и 15-летний подросток.

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