Число скончавшихся от бубонной чумы в Монголии возросло
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В Монголии от бубонной чумы скончался еще один человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Общее число летальных исходов в стране поднялось до трех.
В департаменте природно-очаговых заболеваний уточнили, что 38-летний мужчина заразился бубонной чумой после употребления мяса сурка. Там также добавили, что анализы 25 человек, с которыми он контактировал, не выявили наличие заболевания.
Ранее жертвами заболевания также стали 42-летний мужчина и 15-летний подросток.
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