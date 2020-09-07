Мурашко заявил, что рано говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Говорить о том, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России успокоилась, пока рано. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», — сказал министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в организованных коллективах в России зафиксировано в общей сложности 1 988 очагов коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова назвала долю переболевших коронавирусом россиян

— Двое игроков «Манчестер Сити» заразились коронавирусом

— Попова сообщила об очагах коронавируса в медорганизациях