Мурашко заявил, что рано говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
Говорить о том, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России успокоилась, пока рано. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», — сказал министр.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в организованных коллективах в России зафиксировано в общей сложности 1 988 очагов коронавируса.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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