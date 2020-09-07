Россияне выступили за введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство россиян (74,7%) выступили за введение в школах уроков сексуального просвещения. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса «Доктор рядом».

Так, 41,5% опрошенных полностью поддержали уроки сексуального просвещения, на которых школьникам расскажут о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. Скорее поддержали бы появление такой дисциплины 33,2% россиян, а 11,6% заявили, что скорее бы выступили против. Категорически не согласились с проведением таких уроков 7,3% респондентов, еще 6,4% затруднились с ответом.

По мнению 65% участников исследования, рассказывать учащимся о способах контрацепции должны приглашенные врачи, 37,1% считают, что такие темы должны поднимать школьные психологи, 11,3% — учителя. 15,2% опрошенных заявили, что правила контрацепции должны объяснять детям родители, а 3,3% доверили бы это представителям церкви.

Опрос проводился среди 4,2 тыс. россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди респондентов 52% — мужчины, 48% — женщины. Более 60% участников исследования — жители Москвы и других городов-миллионников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Думала, что толстеет: почему рожают российские школьницы