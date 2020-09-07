В Приморье около 3 тысяч человек остаются без света
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Жители семи населенных пунктов в Приморском крае частично остаются без электричества перед приходом в регион тайфуна «Хайшен». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
«На утро среды без света остаются около 3 тыс. человек в семи населенных пунктах», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение жителей региона после многочисленных аварий, которые произошли во время прохождения тайфуна «Майсак».
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