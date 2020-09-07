Самолет с оренбургским сенатором на борту совершил экстренную посадку в Братске

В аэропорту Братска экстренно сел пассажирский самолет, следовавший по маршруту Новосибирск — Якутск. Об этом в своем Instagram сообщила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, которая находилась на борту воздушного судна.

По данным портала «Оренбург медиа», данный инцидент произошел из-за плохого самочувствия одной из пассажирок самолета. Женщина скончалась на борту до приземления.

Как стало известно, она была гражданкой иностранного государства. Тело женщины забрал ее муж.

Пассажиры самолета продолжили полет через несколько часов.

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