Глава МВД Белоруссии назвал число госпитализированных силовиков

В белорусских больницах остаются 30 сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе протестных акций, заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, силовики находятся в больницах «с тяжелыми увечьями». Он пообещал оказать пострадавшим сотрудникам необходимую моральную, материальную и финансовую помощь.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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