Рязанский учитель мастурбировал на уроке

Ученица одной из школ в Рязанской области сняла на видео учителя, который мастурбировал на уроке. Об этом сообщает региональный портал RG62.iNFO.

По данным издания, инцидент произошел во время урока, на котором присутствовала единственная ученица седьмого класса. Девочка засняла на видео, как 54-летний учитель, сидящий за своим столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера.

Школьница рассказала о произошедшем своей матери, которая, убедившись в достоверности слов ребенка, обратилась в полицию, сообщает портал. Отмечается также, что учитель неоднократно допускал подобное поведение в присутствии ученицы, однако она боялась рассказывать об этом из-за отсутствия доказательств.