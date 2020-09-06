Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что учителей не будут принуждать вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент регионы проводят тесты на коронавирус у педагогов.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — добавил Глушко.

Ранее замминистра сообщал, что от российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус.

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