Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса
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Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что учителей не будут принуждать вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на данный момент регионы проводят тесты на коронавирус у педагогов.
«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — добавил Глушко.
Ранее замминистра сообщал, что от российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус.
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