Фургал рассказал о жизни в СИЗО «Лефортово»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал об условиях содержания в московском СИЗО «Лефортово».

По его словам, у него нет конфликтов с администрацией изолятора, а отношения с сотрудниками учреждения построены на взаимном уважении.

Также Фургал сообщил, что у него хорошие отношения с сокамерником, экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым.

«Да, все нормально. Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют», — рассказал он «Московскому комсомольцу».

Кроме того, бывший губернатор заявил, что ему прислали больше 200 книг. Сейчас он читает «Солнечный день» Ивана Бунина и «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» Мишеля Фуко.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, после чего срок заключения был продлен еще на три месяца, до 9 декабря. Прокурор заявлял, что бывший глава Хабаровского края руководил бандой, которая занималась ликвидацией «неугодных ему лиц».

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