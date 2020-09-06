В России впервые с июня за неделю заболевших коронавирусом больше выздоровевших

В России впервые с июня число подтвержденных за неделю случаев коронавируса превысило количество выписанных пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по COVID-19.

С 31 августа по 6 сентября было выявлено 35 179 случаев коронавируса против 33 577 неделей ранее. Выздоровели, по информации штаба, 33 967, а на прошлой неделе — 36 343 человека.

В относительном выражении прирост числа инфицированных за прошедшие семь дней увеличился с 3,5% до 3,55% по сравнению с последней неделей августа. Среднесуточный показатель вырос с 0,49% до 0,5%.

Выписано по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки 2 823 человека. За весь период пандемии выписано по стране 840 949 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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