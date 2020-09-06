В инциденте с затонувшими на параде в поддержу Трампа лодками никто не пострадал
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Медики рассказали о ситуации с затонувшими лодками, которые принимали участие в параде в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBSNews.
Инцидент произошел на озере Трэвис, штат Техас.
Врачи отметили, что никто в результате инцидента не пострадал. Помощь медслужбы не понадобилась.
Ранее несколько лодок затонули во время парада в поддержку Трампа перед ноябрьскими выборами президента.
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