Американский вуз отстранил преподавателя, которая притворялась чернокожей

Преподавательница университета Джорджа Вашингтона Джессику Круг была уволена из-за того, что притворялась чернокожей. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ранее сама Круг в блоге на платформе Medium заявила, что притворялась чернокожей из-за полученной в детстве психологической травмы, а также трудностей с психическом здоровьем. Она добавила, что это не может служить оправданием ее аморального и неэтичного поступка.

В заявлении на сайте университета члены исторического факультета, к которому относилась преподавательница, заявили, что шокированы таким признанием. По их словам, она не оправдала их и студенческие ожидания.