Россия доставила гумпомощь в Республику Конго

Самолет МЧС России доставил груз гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Республику Конго, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в стране.

В состав груза вошли средства индивидуальной защиты от коронавируса, рассказал представитель дипмиссии. По его словам, в торжественной церемонии передачи гумпомощи участвовали глава министерства иностранных дел Республики Конго, а также министр национальной обороны и министр здравоохранения и народонаселения страны.

До этого Россия доставила гуманитарную помощь в Центральную Африканскую Республику, далее самолет проследует в Зимбабве, указано в сообщении. Помощь оказывается по распоряжению российского правительства, общий вес гуманитарных грузов составляет 25 тонн.

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