Вернувшиеся из-за границы школьники смогут посещать уроки без теста на COVID-19

Прибывающие из-за границы российские школьники смогут вернуться к занятиям без результата теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения России Сергея Кравцова.

Минпросвещения не станет запрещать ученикам, не сдавшим тест на COVID-19 после возвращения из-за рубежа, посещать школы, отметил Кравцов. При этом он подчеркнул, что подобное ограничение может быть установлено на региональном уровне.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число случаев заражения превышает 26 млн. За все время от коронавируса умерли более 880 тыс. человек.

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