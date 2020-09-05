Историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере под Калининградом

В бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша обнаружены потенциальные следы Янтарной комнаты. Об этом заявил историк Сергей Трифонов, передает телеканал «Звезда».

Трифонов рассказал, что в течение нескольких лет изучал подвал бункера, делая отверстия в стенах и пропуская через них зонд с видеокамерой на конце.

В результате он обнаружил рядом с открытыми комнатами еще одну, заполненную водой. В ней удалось разглядеть неопознанные ящики.

Пока что не удалось узнать, что находится внутри ящиков, так как существует угроза разрушения стен сооружения.

Янтарная комната — это знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны. Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а затем подарена Петру I.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не открывался с войны»: найден вход в Янтарную комнату

— Драки и скандалы в очередях: что творится в Царском Селе

— Операция по поиску Янтарной комнаты провалилась в Польше