Пневмонию обнаружили у раскольника Филарета

Врачи выявили пневмонию у раскольника, «почетного патриарха» Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета Денисенко, ранее госпитализированного с COVID-19. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Сообщаем, что состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких», - указано в сообщении.

Информация о госпитализации главы ПЦУ появилась в пятницу, 4 сентября. Тогда его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Ранее Денисенко заявил, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки.

Согласно последним данным Минздрава Украины, в стране выявлено 133 787 случаев коронавирусной инфекции, из них 2836 — за последние сутки, скончались 2811 человек (50 — за минувшие сутки).

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