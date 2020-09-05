Путин назвал борющихся с COVID-19 врачей героями нашего времени

Президент России Владимир Путин во время торжественного мероприятия в честь Дня города назвал врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусной инфекцией, героями нашего времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе – я скажу еще раз – настоящие герои нашего времени», — заявил российский лидер.

По его словам, период эпидемии потребовал максимальной самоотдачи, готовности ежедневно рисковать здоровьем и даже жизнью ради спасения других людей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил слаженную работу властей Москвы в период пандемии COVID-19

— Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с COVID-19

— Путин надеется, что москвичи с пониманием относятся ко Дню города без массовых гуляний