Диетолог назвал продлевающие молодость продукты
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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукты, способные продлить молодость.
«Первый продукт — зеленый чай. В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм», — рассказал он «Вечерней Москве».
Также среди омолаживающих продуктов доктор выделил оливковое масло, льняное семя и рыбу, в которых содержатся полезные ненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием.
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