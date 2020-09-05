Диетолог назвал продлевающие молодость продукты

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукты, способные продлить молодость.

«Первый продукт — зеленый чай. В нем много катехинов, они запускают процесс аутофагии. Все, что стимулирует этот процесс, замедляет старение и омолаживает организм», — рассказал он «Вечерней Москве».

Также среди омолаживающих продуктов доктор выделил оливковое масло, льняное семя и рыбу, в которых содержатся полезные ненасыщенные жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием.

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