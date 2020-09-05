Путин надеется, что москвичи с пониманием относятся ко Дню города без массовых гуляний

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что москвичи и гости столицы с пониманием отнесутся к проведению Дня города без массовых мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием», — сказал он, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города.

Глава государства отметил, что ограничения необходимо соблюдать из-за риска распространения коронавируса, однако это не отменяет огромного значения праздника как для Москвы, так и для всей страны.

Ранее с Днем города жителей столицы поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

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