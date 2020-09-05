Неизвестный выколол глаз мужчине в Москве

Мужчину госпитализировали в одну из московских больниц с ножевым ранением в область глаза. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 1 сентября. Пациенту провели операцию по удалению глазного яблока.

На следующий день потерпевший обратился в полицию и рассказал, что к нему подошел неизвестный, выколол глаз, порезал ножом лицо, а после скрылся.

Подозреваемый в нападении с ножом был задержан 3 сентября.

Возбуждено уголовное дело.

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