Неизвестный выколол глаз мужчине в Москве
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Мужчину госпитализировали в одну из московских больниц с ножевым ранением в область глаза. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 1 сентября. Пациенту провели операцию по удалению глазного яблока.
На следующий день потерпевший обратился в полицию и рассказал, что к нему подошел неизвестный, выколол глаз, порезал ножом лицо, а после скрылся.
Подозреваемый в нападении с ножом был задержан 3 сентября.
Возбуждено уголовное дело.
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