В России умерли 10 079 человек с коронавирусом в июле 2020 года. Такие данные приводит Росстат.

Основной причиной смерти коронавирусная инфекция стала у 4 863 пациентов. Еще у 1 059 человек коронавирус рассматривается как основная причина смерти, однако его влияние еще анализируется. COVID-19 как сопутствующее заболевание при смерти был диагностирован у 11 191 жителя России, а у 2 966 инфекция никак не связана с наступлением смерти.

При этом оперштаб по коронавирусу сообщал, что в июле от вируса скончались 4 643 человека.

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