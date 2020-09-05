Коронавирусом в Венесуэле заразились более 50 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 50 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По последним данным, суточный прирост заражений в республике составил 1 096 новых случаев. В общей сложности с начала пандемии заразился 50 973 жителя Венесуэлы.

Жертвами пандемии в стране стали 412 пациентов, 10 из них скончались за последние сутки. Выздоровели 41 249 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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