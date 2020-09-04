Мурашко оценил публикацию Lancet о российской вакцине от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-1» заявил, что публикация международного научного журнала The Lancet о результатах испытаний российской вакцины от коронавируса является показателем высокого доверия.

По словам главы ведомства, каждая статья в этом издании обязательно проходит рецензию наиболее значимых и наиболее грамотных экспертов в этой области.

«Публикация в Lancet — это всегда высокий уровень доверия. Поэтому я считаю, что и все международное сообщество считает, что публикация в Lancet — это признак качества публикуемого материала», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что российский препарат защищен патентом, поэтому ученые, использующие данные из научных публикаций, обязаны это учитывать.

Ранее The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Больше о препарате можно узнать на официальном сайте.

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