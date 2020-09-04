В Великобритании сделали торт в виде мистера Дарси в полный рост
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В Великобритании испекли торт в виде одного из главных персонажей романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» мистера Фицуильяма Дарси, передает The Sun.
Поводом стало 25-летие одноименного сериала на телеканале «Би-би-си».
Кондитер Мишель Вибово смастерила фигуру актера Колина Ферта высотой около 182 см. Торт представили в Лайм-парке в графстве Чешир.
Перед тем, как перейти непосредственно к выпечке, кондитер сделала наброски модели на компьютере. На изготовление торта у нее ушло более 200 часов. На изделие понадобилось 20 кг муки, 20 кг масла и 45 кг сахара.
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