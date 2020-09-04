Умер один из создателей самолетов Ту Александр Шенгардт

Скончался старейший сотрудник фирмы «Туполев», авиаконструктор Александр Шенгардт, передает пресс-служба компании.

На момент смерти ему было 95 лет.

«Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника — одного из ключевых конструкторов самолетов марки «Ту» Александра Сергеевича Шенгардта», — говорится в сообщении.

Шенгардт принимал участие в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, а также боевых стратегических самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-22.