На Украине завели дело против депутатов Рады за поездку в Москву

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против группы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по статье «государственная измена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова депутата Рады, сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Парламентарий уведомил, что дело было открыто в отношении него, а также таких членов партии, как Виктор Медведчук, Тарас Козак, Александр Колтунович, Рената Кузмина и Татьяна Плачкова. По словам Рабиновича, следователь третьего отдела ГБР уже послал в Раду письмо, в котором требует до 10 сентября ответить на ряд вопросов.

«Какое преступление совершили я и мои товарищи? В письме написано: «Они поехали в Москву, где обсуждали с депутатами российской Думы пути установления мира, поэтому мы считаем это государственной изменой и требуем немедленно разобраться», — сказал Рабинович.

Встреча делегации «Оппозиционной платформы – За жизнь», в которую вошли Медведчук, Рабинович, Колтунович, Кузьмина, Козак и Плачкова, с депутатами Госдумы состоялась 10 марта этого года. На встрече обсуждался вопрос урегулировании конфликта в Донбассе.

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